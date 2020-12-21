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MEDYA

Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 10. yeni bölümüyle 26 Aralık 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de olacak. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 26 Aralık 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

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