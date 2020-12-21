BIST 1.408
DOLAR 7,67
EURO 9,38
ALTIN 460,44
MEDYA

Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı

Zümrüdüanka dizisi 24. yeni bölümüyle23 Aralık 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta olacak. Zümrüdüanka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Zümrüdüanka'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Zümrüdüanka 23 Aralık 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü hakkında neler biliniyor?
ABD ve Rusya arasında aşı savaşı!
Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüsten öldü
Fahrettin Koca'dan koronovirüs ölümleriyle ilgili açıklama
Mahir Ünal'dan cezaevlerinde FETÖ'cü kalkışma uyarısı
Mutasyona uğrayan koronavirüs birçok ülkede daha görüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da hırsız ile iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı
Ak Partili Mahir Ünal'dan Biden açıklaması
Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı
ABD tıp merkezinde sahte koronavirüs aşılama görüntüsü olay oldu
Fırında elma dilim patates nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı
Kova burcu 21-27 Aralık haftalık yorumları sağlığınıza dikkat!
Masterchef birincileri kimler finali ne zaman? Masterchef Türkiye 2020 ödülü