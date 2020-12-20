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AK PARTİ

Ak Partili Mahir Ünal'dan Biden açıklaması

Beyaz TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programına konuk olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biden'ın seçimler sırasında iç siyasete dönük kullandığı ifadelerden eğer içeride birileri ve Amerika'da FETÖ'cüler umutlanıyorlarsa büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyaz TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programına konuk oldu.

Mahir Ünal, "Biden'ın seçimler sırasında iç siyasete dönük kullandığı ifadelerden eğer içeride birileri ve Amerika'da FETÖ'cüler umutlanıyorlarsa büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Çünkü uluslararası ilişkiler son derece rasyoneldir" ifadelerini kullandı.

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