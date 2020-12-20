Ak Partili Mahir Ünal'dan Biden açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyaz TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programına konuk oldu.

Mahir Ünal, "Biden'ın seçimler sırasında iç siyasete dönük kullandığı ifadelerden eğer içeride birileri ve Amerika'da FETÖ'cüler umutlanıyorlarsa büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Çünkü uluslararası ilişkiler son derece rasyoneldir" ifadelerini kullandı.