Ünlü şair Abdurrahman Delen yoğun bakım seslendi: Resmen katil oluyorsunuz

Maske, mesafe ve hijyen kuralının önemine işaret eden Abdurrahman Delen paylaştığı videoda, "Siz, siz olun dikkat edin. Çok sıkıntılı bir süreç. Herkesin çok dikkat etmesi lazım. Ne olursa olsun maskesiz dolaşmayın. İnsanlara sebep olmayın. Bu hastalığa yakalanan insanlar çok sıkıntı yaşıyor. Zor dönem yaşıyorlar. Sağlık çalışanları çok mücadele ediyor. Doktorlar büyük mücadele veriyorlar. Herkesin duyarlı olması lazım, ‘Bana bulaşmaz’ demeyin. İnanın böyle giderse bu hastalık herkese bulaşır. Ne olursunuz insanların günahına girmeyin. Bu büyük bir sıkıntı, büyük bir dert. Allah hiç kimseye göstermesin. Bu hayati bir meseledir. Kimsenin hayatıyla oynamayın. İnsanlara bu virüsü bulaştırınca resmen katil oluyorsunuz. Yapmayın. Dikkat edin” dedi.



Vatandaşların “Bana bir şey olmaz” şeklindeki düşüncelere asla kapılmamaları gerektiğini söyleyen Delen, “Cahilce davranmayalım ne olursunuz. Buradan haykırıyorum, sesleniyorum; herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Kimsenin sağlığıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok” dedi.



"İnanın her şey çok iyi olacak"

Hastanede herkesin adeta seferber olduğunu vurgulayan ünlü şair Abdurrahman Delen, “Burada herkes seferber olmuş. Sağlık Bakanlığından tutun, sağlık çalışanlarına ve doktorlarına varıncaya kadar gece gündüz büyük bir mücadele vererek bu hastalığa yakalananları kurtarmaya çalışıyorlar. Burada tam anlamıyla bir seferberlik var. Bu yüzden de toplum olarak herkesin elini taşın altına sokması lazım. Lütfen biraz sabredelim. Sevdiklerimizden biraz uzak duralım. Biraz olsun maske, mesafe, hijyen kuralına dikkat edelim. 3-5 ay dişimizi sıkalım. İnanın her şey çok iyi olacak. Ne olursunuz; sağlık çok önemli. Buradan bizi seven herkese de saygılar iletiyorum. İnşallah biz de iyi olacağız. Tedavim devam ediyor" diye konuştu.