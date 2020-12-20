Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı ölümden döndü! İşte o anlar

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden olan Tepki, 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klibin senaryosunda yer alan patlama sahnesinin çekildiği sırada bir kaza meydana geldi. İddia edilenlere göre yaşanan kaza patlama sahnesini kuran ekibin hatasından kaynaklandı. Başarılı isim patlama sahnesinde alevlerin arasında kalırken, set ekibi olaya anında müdahale etti ve yangın daha da büyümeden söndürüldü.