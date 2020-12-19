BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
YEREL

Koronavirüsü yendi patlamada öldü

İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski belediye başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın korona virüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ama meydana gelen patlamada öldüğü ortaya çıktı.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

Yeniden kavuşmayı beklerken acı haberle şok oldular

Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bir kaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.
Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatayspor tek attı Göztepe'yi yıktı
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücünün beddua ettiği polis bakın ne yaptı!
Ümit Özat: Başkan aradı, istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum dedi
Fatih Altaylı'dan TFF'ye sert sözler: Türk futbolunu beIN Sports’a peşkeş çekti
Lille, Merlyn Partners'a satıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te patlamanın olduğu yoğun bakım ünitesi görüntülendi
Şadi Yazıcı’dan ‘Tuzla’da kreşler engelleniyor’ iddiasına açıklama
Hekimoğlu 30. bölüm 2. fragmanı
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı 8 korona hastası öldü
"İğne canımı" yaktı dedi, sağlık çalışanını darp etti
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı
Türkiye'yi kim kutuplaştırıyor? Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı