Türkiye'yi kim kutuplaştırıyor? Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

CHP'deki taciz olaylarının üstünü örtmeye çalışan Özgür Özel, yaptığı konuşma ile gündemde. Özel, Meclis salonunda yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'diktatör bozuntusu' ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP'nin kapısına kilit vurulmalı' sözleri ne anlama geliyor? AK Parti, parti kapatma konusuna sıcak bakıyor mu? Bahçe'nin bu açıklaması olası bir seçimde Doğu ve Güneydoğu'daki oyları nasıl etkiler?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li bir yetkilinin S-400 hangara kaldırılırsa her şeye açığız’ şeklindeki sözlerine ilişkin "Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil" cevabını verdi. Akar, daha önce F35 almak istediklerini fakat ABD'nin tavrı nedeniyle S400 aldıklarını ifade etti. Ayrıca Akar, ABD ile Türkiye arasındaki asıl sorunun S400 değil YPG terör örgütü olduğunun da altını çizdi.

Tarihçi profesör Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelerin gittiği şehirlerde fuhuşu yaydığını ve üniversite çevrelerinde fuhuş yuvası olduğunu söyledi. Sofuoğlu'nun bu sözleri büyük tepkiye neden oldu. Ece Üner, Nevşin Mengü, Ahmet Hakan gibi isimler Sofuoğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medyadan da büyük tepkiler alan Sofuoğlu, üniversiteleri değil apartları kastettiğini söyledi.