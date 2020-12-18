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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itibaren uygulanacak 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafikte ve toplu taşımada yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine çıkarken; megakentte oluşan trafik drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

İstanbul'da hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde mesainin de bitimiyle birlikte trafik durma noktasına gelirken; bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre; trafik seviyesi yüzde 70'lerin üzerine çıktı.

Mega kentte oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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