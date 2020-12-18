BIST 1.406
DOLAR 7,67
EURO 9,40
ALTIN 463,52
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör bozuntusu" sözlerine tepki yağıyor

CHP'de taciz ve tecavüz iddiaları almış başını giderken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik siyasi ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullanınca AK Parti ayağa kalktı. 'Hadsiz Özgür Özel' başlığı Twitter'da TT oldu...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Franco özentisi diktatör bozuntusu" sözlerine tepki yağıyor. Özel'in CHP içindeki taciz ve tecavüzlerin konuşulmasını engellemek için provokasyon yaptığı belirtilirken AK Partili isimlerden "Erdoğan diktatör olsa sen böyle konuşabilir miydin" tepkisi geldi. 

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sende utanmanın zerresi, izanın kırıntısı olsa, biraz muhakeme yeteneğin olsa böyle konuşmazsın. Bu alçakça yakıştırmalar millete hakarettir, demokrasiyi yok saymaktır. Bunu da ancak hiçbir demokratik seçimi kazanamamış, milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar!" dedi. 

Diktatör arayan CHP tarihine baksın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adap ve terbiyeden nasibini almayan #HadsizÖzgürÖzel bir diktatör arıyorsa önce türlü oyunlarla başa gelen ve koltuğunu türlü oyunlarla devam ettiren genel başkanına baksın. Sonra da CHP tarihini öğrensin. Aradığı diktatörlüğü orada bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabından "Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu.Peki siz?" dedi ve şöyle devam etti: 

"18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin..."

Erdoğan diktatör olacak da..

AK Parti'nin Gençlik Kolları Genel Merkezi'nin Twitter hesabından da "Tayyip Erdoğan diktatör olacak siz de meydanlarda dolaşacaksınız öyle mi?" paylaşımı geldi. 

Turan: Bizim için şereftir...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çok da ciddiye almayın! Müptezelin Sn @RTErdogan'a “diktatör” demesi bizim için şereftir!" derken, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru "#HadsizÖzgürÖzel ve bağlı olduğu çapsız yapı her defasında Millî İrade’ye bilinçli olarak kastediyor" ifadelerini kullandı.

İşte Özgür Özel'e tepki paylaşımlarından bazıları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Afganistan'da törene bombalı saldırı 15 sivil öldü
Ankara'da trafikte koltuk değiştirip dans etti! Ehliyetine el konuldu
Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluşturdular
Trabzon'da koronavirüslü olduklarını gizlediler! Tansiyon ölçmeye gitti virüs bulaştı
İspanyollar'dan dikkat çeken analiz: Fenerbahçe dibe vurdu
Samsun valisinden koronavirüs uyarısı: Hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hülya Avşar itirafıyla gündem olan Coşkun Sabah şoke etti! 'Ben öyle bir şey demedim'
Akrep burcu haftalık yorumu 21-27 Aralık salı gününe dikkat!
15 tatil ne zaman başlıyor 1 hafta daha uzadı kaç gün sürecek?
Bora Gencer'den şok açıklama! 'Habersiz özel görüntülerimi çektiler!'
Terazi burcu haftalık yorum 21-27 Aralık ikili ilişkilere dikkat!
Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor MEB uzattın yeni haberi verdi
Ankara'da komşu dehşeti! Kardeşleri bıçakladı, otomobille ezdi
Isparta'da evde bir anda fenalaştı! 8 yaşındaki çocuktan acı haber