CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör bozuntusu" sözlerine tepki yağıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Franco özentisi diktatör bozuntusu" sözlerine tepki yağıyor. Özel'in CHP içindeki taciz ve tecavüzlerin konuşulmasını engellemek için provokasyon yaptığı belirtilirken AK Partili isimlerden "Erdoğan diktatör olsa sen böyle konuşabilir miydin" tepkisi geldi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sende utanmanın zerresi, izanın kırıntısı olsa, biraz muhakeme yeteneğin olsa böyle konuşmazsın. Bu alçakça yakıştırmalar millete hakarettir, demokrasiyi yok saymaktır. Bunu da ancak hiçbir demokratik seçimi kazanamamış, milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar!" dedi.

Sende utanmanın zerresi, izanın kırıntısı olsa, biraz muhakeme yeteneğin olsa böyle konuşmazsın.



Bu alçakça yakıştırmalar millete hakarettir, demokrasiyi yok saymaktır.



Bunu da ancak hiçbir demokratik seçimi kazanamamış, milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar!#HadsizÖzgürÖzel pic.twitter.com/jnd3eUA3bF — Fatih Şahin (@_fatihsahin) December 18, 2020

Diktatör arayan CHP tarihine baksın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adap ve terbiyeden nasibini almayan #HadsizÖzgürÖzel bir diktatör arıyorsa önce türlü oyunlarla başa gelen ve koltuğunu türlü oyunlarla devam ettiren genel başkanına baksın. Sonra da CHP tarihini öğrensin. Aradığı diktatörlüğü orada bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Adap ve terbiyeden nasibini almayan #HadsizÖzgürÖzel bir diktatör arıyorsa önce türlü oyunlarla başa gelen ve koltuğunu türlü oyunlarla devam ettiren genel başkanına baksın. Sonra da CHP tarihini öğrensin. Aradığı diktatörlüğü orada bulacaktır. — Dr. Leyla ŞAHİN USTA 🇹🇷 (@leylasahinusta) December 18, 2020

Sinek küçüktür ama mide bulandırır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabından "Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu.Peki siz?" dedi ve şöyle devam etti:

Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider,beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi,birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu.Peki siz? — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) December 18, 2020

"18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin..."

Erdoğan diktatör olacak da..

AK Parti'nin Gençlik Kolları Genel Merkezi'nin Twitter hesabından da "Tayyip Erdoğan diktatör olacak siz de meydanlarda dolaşacaksınız öyle mi?" paylaşımı geldi.

Turan: Bizim için şereftir...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çok da ciddiye almayın! Müptezelin Sn @RTErdogan'a “diktatör” demesi bizim için şereftir!" derken, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru "#HadsizÖzgürÖzel ve bağlı olduğu çapsız yapı her defasında Millî İrade’ye bilinçli olarak kastediyor" ifadelerini kullandı.

İşte Özgür Özel'e tepki paylaşımlarından bazıları...