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Hülya Avşar itirafıyla gündem olan Coşkun Sabah şoke etti! 'Ben öyle bir şey demedim'

Coşkun Sabah Hülya Avşar ile ilgili itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah açıklamalarından üç sonra söylediklerini yalanladı. Sabah'ın yeni açıklamaları herkesi şoke etti.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “UçanKuş’ta Pişti” programına katılan Coşkun Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar’ın askerdeyken kendisini futbolcu Tanju Çolakoğlu ile aldattığını söylemişti.

32 yıl sonra açılan ‘Hülya – Coşkun’ olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sabah, yaptığı açıklamayı yalanlayarak, “Ben öyle bir şey demedim” dedi.

Coşkun Sabah son açıklamasında "Açıklamayı yapan ben değilim" diyerek herkesi şoke etti. Sabah açıklamasının devamında "32 yıl önce yaşanan bir olayı açan Erol Köse" dedi.

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