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'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu kıvırdı! Üniversite değil 'yapılar' demişmiş

SAKARYA Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Üniversiteler fuhuş evi" sözleriyle ilgili geri adım attı ve sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Sofuğlu, kastettiği şeyin üniversite değil, üniversitenin etrafındaki apartlar olduğunu iddia etti.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de yayınlanan 'Derin Kutu' adlı programda sarf ettiği sözlere ilişkin olarak açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre 'fuhuş evi' derken kastının üniversiteler olmadığını belirten Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Ben üniversitelerle ilgili değerlendirmemi iki açıdan söyledim. ‘Devamsızlık yapıyor talebeler’ dedim. ‘Derse gelmiyorlar’ dedim. Ben nerede söylemişim, bana bunu gösterin. Kullanmadığım kelime ya hu. Adam sözümü kesiyor ona cevap veriyorum. Sonra kaldığım yerden devam ediyorum."

"Apartların hepsini de suçlamıyorum. ‘Neredeyse’ diyorum. Tabii orada düzgün insanlar da var. Ben ağzımdan çıkanı biliyorum. Hatta emlakçılara sorun diyorum. Emniyet kayıtlarında var. Kaç tane ev kapatıldı. Bu çocuklara yazık değil mi? Hadi beni linç edin. Yapılar üniversite mi? Yapılar diyorum, üniversitenin etrafını kastediyorum.” 

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