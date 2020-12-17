Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri sosyal medyaya damga vurdu!

O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali... Oyuncunun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da gözlerden kaçmadı. Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla

şaşırttı.

2005 yılında ekranlara ilk adımını atan Sokullu'nun o yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Daha önce hayat şarkısı, yüzyüze gibi dizilerde rol alan oyuncu en son Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla sevenlerinin beğenisi topluyordu. Birkan Sokullu, ilk eşi Aslı Enver'den 2015'te boşandı. Berrak Tüzünataç ile 3 yıl büyük aşk yaşadılar. Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisi ise kısa sürdü. Aşkları ile de sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Birkan Sokullu, bir süredir sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile ilişki yaşıyordu… Aşk defteri kabarık olan ve oyuncu Aslı Enver'in eski eşi olarak bilinen Birkan Sokullu’nun bu birlikteliği yaklaşık 2 senedir devam ediyor…

Sokullu bu ilişkisi için "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. şeklinde konuştu. Birkan Sokullu, tuğba ekinci’nin klibinde oynamasının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara şimdilik bir yanıt vermedi…