BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,49
ALTIN 467,53
YEREL

Karaköy'de kapkaççıyı esnaf yakaladı o anlar kamerada

KARAKÖY'de vapurdan inen kadın yaşı küçük iki şahsın kapkaçına uğradı. Telefonu alıp kaçan şahıslar, kadının çığlığını duyan esnaf tarafından omuz atılarak yere düşürüldükten sonra kıskıvrak yakalandı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, 12.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Arap Cami Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapurdan inerek çarşıda yürümeye başlayan bir kadın, yaşı küçük 2 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın çığlık atmaya başlayınca şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı. Kadının sesini duyan çevredeki esnaf, kendilerine doğru gelen şahıslardan birini omuz atarak yere düşürdü. Diğer şahıs ise başka bir esnaf tarafından kolundan tutularak yakalandı. Olayın ardından koşarak şahısların yakalandığı yere gelen kadına esnaf tarafından yerden alınan cep telefonu teslim edildi.

Kapkaççıları omuz atıp yakaladılar

Yakalanan şahıslar ise kadına yalvararak serbest bırakılmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının vazgeçmemesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüphelileri esnaftan teslim aldı. Gözaltına alınan şahıslar ve şikayetçi kadın da başka bir ekip aracıyla emniyete götürüldü.

“Hırsız yaklaşınca bende omuz attım”

Kapkaççıya omuz atan Bilal Acar, “Ben burada esnafım malzeme almaya gidiyordum. Sokağa döndüğümde karşı taraftan koşan iki kişi vardı. Yolda tutun diye bağırdılar. Baktım hırsız yaklaşınca bende omuz attım. Ondan sonra yıkıldılar, aldılar ve götürdüler” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de gizlendiği evde yakalandı
Merkel'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e övgü dolu sözler! Bakın ne dedi
Beşiktaş ve Galatasaray Salih Uçan için kapışıyor
Antalya'da yaşlı adam ağrısını kessin diye içti! Hayatından oldu
Kütahya'da 5 dakika arayla bir olan kader! Koronavirüs hastası çift hayatını kaybetti
İstanbul Formula 1 takviminden yine çıkarıldı! Seneye Formula 1 olmayacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da hırsız markete dadandı! Çaldığı ürünler herkesi şaşırttı
Esenler'de iğrenç hırsız! Kadın hırsız önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu
Sahil güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları tam liste
Akupunktur Hakkında Bilinmeyenler
Esenyurt'ta hırsıza İngiliz anahtarıyla saldırdı! O anlar olay oldu
Ramazan ne zaman 2021 oruç hangi aya denk geliyor?
Bursa'da 3 kişinin ölümüne yol açtı! Feci kaza kamerada
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı genelgesi Resmi Gazete