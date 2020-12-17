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Esenyurt'ta hırsıza İngiliz anahtarıyla saldırdı! O anlar olay oldu

ESENYURT’ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık yapan bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı darp etmek isteyen öfkeli bir adam elindeki ingiliz anahtarını kafasına vurdu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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