ABD yönetimi Ecevit'e de aynı oyunu oynamış!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ABD'nin Türkiye'yi kendisine dost görmediğini söyledi. ABD'nin karşısında her denileni yapmayan ve kabına sığmayan bir Türkiye olduğunu belirten Özışık, Washington yönetiminin Ecevit yönetimini de benzer baskı yaptığını hatırlattı.

Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuştu. ABD'nin Barış Pınarı Harekatı ve Suriye politikasından rahatsız olduğunu ve bunu da zaman zaman PKK ve YPG'ye destek vererek gösterdiğini belirten Özışık, şöyle konuştu:

"Dönüp baktığımızda 15 Temmuz'un perde arkasında Amerika'nın olduğu konuşuluyor, tartışılıyor. Bu kadar şey varken ortada S-400'leri Rusya'dan almayın! S-400'lerle ilgili önce sopa gösteriyorlar, ısrarlı bir şekilde gözdağı veriyorlar ve istedikleri olmayınca Türkiye'yi düşman ilan etmişler. Bu da yeni bir şey değil aslında.

Ecevit'e de aynı oyun oynanmış

1975 yılına baktığımızda mesela o dönemde de silah ambargosu var. O dönemde de Demirel soruyor, Baykal'a ve o da 'Dik duruşumuzdan vazgeçmek istemiyoruz' gibi bir ifade kullanıyor. Evet, o dönemde de bedeller ödemişimiz ama dik durmuşuz. Ecevit, o dönemde ABD'deki zirvede, 'Ben istersem döndüğümde Amerika'nın hiçbir dediğini yapmadım der ve kahraman olurum. Ama siz kendinize gelin' demiş. O dönemde, 'Gölge etmeyin ihsan istemez' ifadesini kullanmış. Ecevit'in döneminde yine Rusya ile ilişkilerimiz iyi. Ecevit, Rusya'ya gitmek istiyor, ABD yine tepkili."