Cüneyt Özdemir'e çıplak dizi üzerinden saldırı!

YouTube üzerinden yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, Çıplak dizisinin fragmanını paylaşmış ve videonun devamında diziyi çok beğendiğini belirtmişti. Özdemir, dizinin cesur sahnelerinden de bahsetmiş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e gönderme yaparak, "Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullanmıştı. Özdemir, 'diziyi hedef gösterdiği' öne sürülen paylaşımını bir süre sonra sildi.

Çıplak dizisi hakkında Cüneyt Özdemir, RTÜK başkanını etiketleyerek sosyal medyasında paylaşımda bulununca hedef haline geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Özdemir'e destek oldular. Gazeteci Hadi Özışık paylaşımının ardından dizi kaldırılınca Özdemir'e 'sansürcü' denilerek sürekli saldırıldığını ancak konunun Özdemir ile alakasının olmadığını aktardı.