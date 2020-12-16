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MEDYA

Berat Albayrak'ın istifası Güldür Güldür Show'da! Medyaya çuvaldız batırıldı

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz istifası, Güldür Güldür Show'un 247. Bölümündeki “İstifa” skecinde işlendi. İstifa haberinin ardından medyanın tavrına adeta çuvaldız batırıldı.

Güldür Güldür Show'un 247. Bölümündeki “İstifa” skecinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunuldu. Skeçte ekonomi konuşan katılımcıların, telefonlarına gelen “istifa” haberi ile yaşadıkları şaşkınlık ve ardından yaşanan suskunluk işlendi.

Ekonomist rolünü canlandıran Onur Atilla’nın ekonomiyi öven açıklamalarına devam ederken “istifa” haberinin gelmesiyle ortaya koyduğu performans izleyenleri güldürdü. 

Skeçte programın sunucusu rolünü oynayan Alper Kul’un da "Sadece Ekonomi programı reklam arasına girecek. Lütfen bizden ayrılın" sözleri ile istifadan sonra program konuklarının ve sunucunun ekonomi hakkında konuşmak istememesi ise dikkat çekti. 

Albayrak’ın istifasının ardından iktidarda süren sessizlik ve televizyonların saatlerce istifaya sessiz kalması tartışmalara neden olmuştu. 

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