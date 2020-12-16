BIST 1.395
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 467,21
MEDYA

Hercai 52. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 52. yeni bölümüyle 18 Aralık 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 18 Aralık 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında çözüm çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkilerini Pompeo'ya iletti
Kira düzenlemesi şartlarına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi
ABD yaptırımı Erdoğan'a geri adım attıracak mı?
Okul öncesi eğitim kurumlara yüz yüze eğitim genelgesi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Aralık 2020)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine kattı
Kızılcık şerbeti nasıl yapılır faydaları saymakla bitmiyor!
Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı
Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışması Fightclub'ın fragmanını yayımladı
Evde işkembe kavurması nasıl yapılır?
Mucize Doktor 42. bölüm 2. fragmanı
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin ikinci bebekleri cinsiyeti belli
Yozgat'ta cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı