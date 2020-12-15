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Sevcan Yaşar ses kayıtlarını paylaştı Sermiyan Midyat geri kalmadı

Sermiyan Midyat’ın, eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olan taraflardan Yaşar, ses kayıtlarını ve darp görüntülerini paylaşmıştı. Yaşar, bu kez de sosyal medya hesabından Midyat'a seslendi ve polis eşliğinde alınan darp raporunu yayınladı

Sermiyan Midyat’ın birlikte yaşadığı kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Görüntüleri ve ses kayıtlarını da paylaşan Sevcan Yaşar, "Zincirleme tehdit, zincirleme hakaret suçuyla yargılanıyor. Siz bir kadına bir kere şiddet gösterdiğinizde hapse falan girmiyorsunuz. İkinci kez bunu yaptığınız zaman belki hapis yatıyorsunuz. Karşı tarafın, tehdit ve hakaretleri basın yoluyla devam etti ve beni karalama yoluna gitti. Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi." ifadelerini kullandı.

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