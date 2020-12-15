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Süleyman Soylu'nun HDP milletvekillerine yönelik bu sözleri olay oldu!

Bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP'lilerle tartışırken sarf ettiği 'Oooh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oooh' sözleri gündemdeki yerini koruyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi Bakanı Mustafa Varak'ın Meclis'te yaptıkları konuşma gündeme damgasını vurdu. TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP sıralarından yükselen itirazlara, “PKK’nın kölesi olmuşsunuz. Oh, paralar artık PKK’ya değil, millete gidiyor oh!” karşılığını verdi.

50 yıllık hesabı gördüklerini belirten Soylu, “50 yıldır memleketin kanını emdiler, bunlar da siyasetini yaptı” dedi Soylu'nun bu konuşması gün boyu medyanın gündeminden düşmedi. Süleyman Soylu ile HDP'liler arasında yaşanan tartışma, AK Parti grubu tarafından ayakta alkışlandı. Meclis'te yaşananlar bir çok yazarın yazısına konu oldu. Süleyman Soylu'nun hedefinde sadece HDP'liler yoktu, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de hedefteydi. Hadi Özışık ise Perde Arkası programında Soylu'nun HDP milletvekilleriyle tartışmasını yorumladı. 

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