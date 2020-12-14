Patates tostu nasıl yapılır doyurucu pratik lezzet!

Sabah kahvaltıda vakti olmayanlar için pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patates tostunu hazırladık! Bir kaç dakikada hazırlayabileceğiniz zamandan tasarruf ettirecek patates tostunu yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik. Sizde sabah kahvaltı yapmadan evden çıkmak istemiyor ancak aynı zamanda vakit kaybetmek istemiyorsanız patatesli tost favori kahvaltı seçenekleriniz arasına girebilir! Aynı zamanda sadece sabah değil akşam kahvaltısında da çok güzel gider. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

3-4 adet orta boy patates, yarım su bardağı galeta unu, 100 gr kaşar rendesi, 1 adet yumurta, istenilen miktarda karabiber, kekik, yenibahar, tuz tostun içine kaşar Cheddar peyniri, dilim salam, pişirirken bir kaç kaşık sıvıyağ.