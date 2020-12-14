Acun Ilıcalı Reynmen ve Berkcan Güven ile olay iddia! Kaybeden bakın ne alacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için yapacağı içerikler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İçeriklerden birinde de sosyal medya fenomenleri Berkcan Güven ve Reynmen yer alacak.

Reynmen, Berkcan Güven ve Acun Ilıcalı TikTok uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak yayınlanacak programla ilgili bilgi verdiler. Sohbetin arasında Acun Ilıcalı ve Reynmen canlı yayında iddiaya girdi. Reynmen ve Berkcan'ın yapacağı program Exxen'in en çok izlenen yayını olursa Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan'a istedikleri lüks otomobili alacak. Fakat tam tersi olursa Reynmen ve Berkcan, Acun Ilıcalı'ya istediği arabayı alacak.

Ilıcalı, iddiayı kazanırsa çok pahalı bir araba istemediğini ancak kaybederse de fenomenleri istediği aracı kesin alacağını söyledi.