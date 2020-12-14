BIST 1.371
DOLAR 7,86
EURO 9,54
ALTIN 466,91
MEDYA

İyi Aile Babası 3. bölüm fragmanı

İyi Aile Babası dizisi 3. yeni bölümüyle 17 Aralık 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de olacak. İyi Aile Babası'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

İyi Aile Babası 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İyi Aile Babası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İyi Aile Babası 17 Aralık 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali; karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'ye yaptırıma Trump'tan veto geldi
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit müzakereleri sürecek
Alanyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Aralık Pazar)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı
Zümrüdüanka 23. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı
Melih Gökçek'ten Halk Ekmek açıklaması
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilgileri Rasim Ozan Kütahyalı'nın alay konusu oldu
Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanı
Bursa'da sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı
Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı