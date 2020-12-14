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Melih Gökçek'ten Halk Ekmek açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ankara Halk Ekmek'in zararda olduğunu iddia etti.

ANKARA Halk Ekmek'in zararda olduğunu iddia eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, "Halk ekmeği 28 milyonla devrettim. 28 milyonu harcadılar, şu anda halk ekmek 20-25 milyon TL içeride. Mansur (Yavaş), 2 yıl dolmadan halk ekmeği resmen batırdı. Başkan çapsız olunca, halk ekmeğin başarılı olması mümkün mü? Önümüzdeki yıldan itibaren uncudan un alamazlarsa şaşmayın" dedi.

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