BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
MAGAZİN

İbrahim Tatlıses ağladı! Kızı Elif Ada'ya neden 'kötü zamanda doğdun beni affet' dedi

9 yıllık aradan sonra ekrana dönen İbo Show'un bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Mustafa Üstündağ ve Nilgün Belgün oldu. Küçük kızı Elif Ada'yı ekrana çıkaran Tatlıses, şarkı isteyen kızına şarkı söyleyemediği için ağladı...

Yıllar sonra yeniden çekimlerine başlanan İbo Show bu haftada gündemdeydi. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden kızı Ada Tatlı İbo Show'a konuk oldu. Tatlıses'in kızına söylediği sözler herkesi ağlattı.

Tatlıses’in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlı da programa renk kattı.

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada’da da ‘Herkes maske taksın’ cevabını verdi. Ancak Ada’nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Yıllardır hiç şarkı söylemedim

İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep.

Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim."

Tatlıses daha sonra “Kötü zamanda doğdu. İsterdin ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper bulaştırıcılar! Bir konferans yaptılar 300 bin kişiye koronavirüs bulaştırdılar
Filip Novak'tan tepki çeken kare sonrası özür
Sıfır aldığı otomobil “ayıplı mal” çıktı! Hukuk mücadelesi başlattı
Köpeğini saatlerce araçta bıraktı, gazetecileri tehdit etti: Sizin defterinizi düreceğim
24 günde 20,7 milyar liralık alacak yapılandırıldı! Başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek
Beyoğlu'nda Afrika uyruklulardan korona partisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sokağa çıkma yasağında mahalleli gördü, polise ihbar etti! Çocuklar böyle kaçtı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: 'Burası Fenerbahçe' deyin!
İrfan Fidan'ın eşi kimdir dövdüğü iddiası çok vahim
Vatan, millet” diye girdi polise ve görevine küfürler yağdırarak çıktı
Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'ye yaylım ateşi: Sizin haysiyetiniz yok!
İrfan Fidan kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
Bakan Soylu'dan HDP'ye sert sözler: Haysiyetsizler
DHBT sınavı ne zaman 2020 ertelendi mi yeni bilgi