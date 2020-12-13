Bakan Soylu'dan HDP'ye sert sözler: Haysiyetsizler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki konuşmasında PKK'nın öldürdüğü sivillerin fotoğrafları göstererek, "bir defa olsun kınamadınız, az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için baş sağlığı dilersiniz" dedi.

Soylu'nun bu açıklamaları sonrası HDP'liler sıralara vurarak protesto etti.

"TERÖRE ÇALIŞANLARA GÖZ YUMMUYORUZ"

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz."