HDP'li Nuran İmir şüphelinin telefonunu kendi cebine atmıştı yeni detaylar ortaya çıktı

Şırnak'ta polis, HDP'li vekil Nuran İmir'in yannda terör örgütü üyeliğiyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyince vekil ve polisler arasında tartışma yaşandı. Gözaltı kararına itiraz eden HDP'li vekil, polis fark etmeden şüphelinin cep telefonunu cebine attı. Ancak o anlarda kameralar kayıttaydı. HDP'li Nuran İmir hakkında başlatılan soruşturma evrakı Meclis'e gönderildi. Şırnak'ta gerçekleşen olaya dair son durumu Mustafa Berber aktardı.

Serbest bırakıldıktan sonra İmir'e gidip telefonu geri almış

CNN Türk'ün edindiği yeni bilgilere göre Ercan Oğuz gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra takip edilen Oğuz, yeniden Nuran İmir'in yanına gitti. Oğuz, İmir'den o telefonu tekrar aldı. O cep telefonu şu anda siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından inceleme altında.