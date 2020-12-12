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Barış Yarkadaş Halk TV'den neden kovuldu?

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasını sosyal medyada ve ekranlarda dile getiren isim oldu.

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına tepki gösteren Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, Halk TV'den sansür yedi. Canan Kaftancıoğlu ile polemiğe giren Yarkadaş'ın Halk TV'deki Şimdiki Zaman Siyaset programı yayından kaldırıldı. Ayrıca Gürkan Hacır ile de yollar ayrıldı. Sürekli basın ve medya özgürlüğünden dem vuran CHP ve Halk TV, yine bildiğiniz gibi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VEREN PİŞMAN OLUYOR 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim sürecinde destek verenler pişman olmaya devam ediyor. Hizmet yerine polemiklerle gündeme gelen İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü son pişman plan isim ise seçim şarkılarını yapan Ali Ata oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI ABDULLAH GÜL MÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı çıkış 'aday mı oluyor?' sorusunu akıllara getirdi. Fakat Kılıçdaroğlu, benim adayım belli diyerek kimsenin ismini vermeden bir açıklama yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak Abdullah Gül ismini öne sürdü. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Selvi'ye çok sert tepki gösterdi. Fakat hem CHP'de hem de Millet İttifakı’nda yeniden Abdullah Gül gündemi oluştu. Kılıçdaroğlu ve ittifakın diğer liderleri Abdullah Gül ismi üzerinde anlaşabilecek mi?

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