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Ekrem İmamoğlu, Bilal Göregen ile bir araya geldi

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ardından YouTube'un videosunu paylaşmasıyla tüm dünyada tanınan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programı ile ünlenen ve yakın zamanda da YouTube tarafından 'cat vibing' akımının sahibi olarak 'Cat Vibing To Ievan Polkka' adlı şarkı ile yaptığı cover paylaşılan Bilal Göregen, Florya Sosyal Tesisleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuğu oldu.

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