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Şule Çet Davasının bilirkişisi ölü bulundu

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara’da Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden Çet’in ölümü şüpheli bulunmuş, intihar etmediği, cinsel saldırı sonrası cinayete kurban gittiği belirtilmişti.Dava sonunda, bir kişiye müebbet ve 12 yıl altı ay hapis, diğer sanığa ise 18 yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı.

İntihar ettiği ileri sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada herhangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu raporda; Prof. Dr. Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası bulunuyor.

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