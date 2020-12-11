14-20 Aralık haftalık Başak burcu yorumu ilişkilere dikkat!

Sevgili yükselen başaklar bu haftaya bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz ve güneş tutulmaları yeni ayla beraber olur. Bu haftaki süreçte aile, ev, yuva konuları ön plana çıkmaya başlıyor bir çoğunuz taşınmaya karar verebilir, ev değiştirmek isteyebilir, yatırım yapmak isteyebilir yada evinizde bir tadilatta yaptırmaya karar verebilirsiniz. Bazılarınızın ailevi konularda birtakım süreçleri olabilir bunlar bazen evlilik gibi konular olabilir, birinin çocuk sahibi olmaya karar vermesi de olabilir yada çok sıkıldığınız evliliğinizle ilgili boşanma kararı da verebilirsiniz. Bir sağlık problemide olabilir ailede. Salı, çarşamba ve perşembe ay oğlak burcunda yani aşk, ilişkiler, sosyal çevre ilişkileri, çocuklarımızla olan ilişkikiler dikkat çekiyor.

Aşk hayatı biraz yoracak bu hafta sizi aşk hayatınızda önemli dönüşümler var ilişkiler konusunda bu hafta sınanıyorsunuz sevgili yükselen Başaklar. Perşembe, cuma ve cumartesi öğlene kadar ay kova burcunda olacak demekki iş konularınız ön plana çıkıyor, işle zihniniz yoğun bazılarınız için iş başvuruları olabilir, iş hayatında bir takım projeleri halletmeye çalışıyor olabilirsiniz ama gerçekten çalışkanlığınızla göz dolduruyorsunuz sevgili yükselen Başaklar Cumartesi öğleden sonra ve pazar ay Balık burcunda ilişkilerle ilgili bir alan pazar günü sosyalleşin, sevgilinizle, eşinizle vakit geçirin. 19 Aralık tarihini not edin yönetici gezegeniniz Merkür güneşle kavuşuyor olacak 19 Aralık'ta bir başlangıç yapacaksınız muhteşem bir tarih sevgili yükselen Başaklar lütfen değerlendirin.