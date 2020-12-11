14-20 Aralık haftası Yengeç burcu yorumu sağlığınıza dikkat!

Sevgili yükselen yengeçler haftaya bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz biliyorsunuz güneş tutulmaları yeni ayla beraber gelir ve bir göksel müdahaledir yeni başlangıçlar için. Bu tutulmayla beraber iş ortamınızda, kariyerinizde önemli değişimler tetikleniyor bazılarınızın iş hayatında yeni başlangıçlar terfiler ve iş teklifleri bekliyor, bazılarınızıda iş ortamınızda ciddi değişimler bekliyor. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz yeme içme alışkanlıklarınıza, kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun, uyku düzeninize dikkat edin buda önemli bir vurgu bu güneş tutulmasında çünkü sağlıkla ilgili kronik sorunlarla ilgili bir tetiklenme de yaşıyor olabilirsiniz.

Salı, çarşamba ve perşembe günü ay oğlak burcunda buda demek oluyorki ikili ilişkiler sizi yoracak bir ara anlaşılmadığınızı hissedeceksiniz, duygusal dönüşümler var yani ilişkilerle ilgili vurgu bu hafta dikkat çekiyor. Evliyseniz evliliğinizde de bazı konular açılıyor olabilir yada iş ortaklıklarında bazı dönüşümler olabilir hatta ticari ilişkilerde de bir hareket olabilir. Perşembe, cuma ve cumartesi öğlene kadar ay kova burcunda tamamen finansal konular ön plana çıkıyor demekki sürekli hesap, kitap içerisindesiniz orayı bir düzene koymaya çalışıyorsunuz.

Sağlık konuları bu hafta dikkat çekiyor sağlığınıza dikkat edin. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü ay balık burcunda biraz dünya görüşünüzü besleyecek manevi boyutunuzda yükselme var cumartesi öğleden sonra ve pazar günü ayrıca yurt dışı bağlantılı bir gündeminiz varsa uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız varsa onlarla ilgili de gündemleriniz olabilir.