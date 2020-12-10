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İstanbul Esenyurt'ta minibüsçü aynasını kıran kamyonu kovaladı

İSTANBUL Esenyurt'ta minibüs şoförü, aynasına çarparak kıran kamyonu yakalamak için uzun süre kovaladı. Minibüste bulunan yolcular, büyük panik yaşarken; yolcuların tepkisi üzerine kovalamaca son buldu. Yaşanan panik anları, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta meydana gelen olayda; kamyon sürücüsü, yoldan geçmek istediği sırada yolcu minibüsünün aynasına çarparak kırdı. Duruma öfkelenen minibüs şoförü, kamyonu yakalamak için kovalamaya başladı. Kaçan kamyonu yakalamak için hızlanan minibüs, zaman zaman kamyona çarpacak şekilde yakınlaştı. Kovalamaca sırasında minibüs şoförü, hem kendi hem de yolcuların hayatını tehlikeye attı.

"Bizi indir ne yaparsan yap"

Bu sırada minibüste bulunan yolcular, büyük korku ve panik yaşadı. Çığlık atan yolcuların da bulunduğu minibüs, bir süre daha takibini sürdürdü. Kovalamacanın son bulmasını isteyen ve duruma tepki gösteren bazı yolcular, minibüs şoförüne bağırdı. Bir yolcu, "Yeter! Bizi indir, ne yaparsan yap" diyerek minibüs şoförüne tepki gösterdi. Tepkiler üzerine kovalamaca son bulurken; kamyon da uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Minibüsün aynasının kırıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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