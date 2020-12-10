Bakü'de zafer kutlamalarına damga vurdu SİHA'lar geçerken Azerbaycanlı spiker böyle coştu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen zafer kutlamalarında, cephede Ermenistan'ı darmadağın eden Bayraktar TB-2 İHA'ları da yer aldı. Azerbaycanlı sunucu canlı yayında o anları böyle anlattı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen zafer kutlamalarında, Ermenistan işgal kuvvetlerine cephede büyük korku yaşatan ve savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB-2 İHA'ları da tören alanında sergilendi.
Askeri araç üzerinde alana getirilen Yerli ve Milli SİHA büyük alkış alırken törenin sunucusu TB-2'ye övgüler dizdi.
Azerbaycanlı sunucu TB-2'yi anlatırken "Araç üzerinde, düşmana korku salan, düşmanı sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, en son teknoloji SİHA Bayraktar TB-2 geliyor" ifadelerini kullandı.