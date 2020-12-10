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Bursa'da trafikte şaşkına çeviren görüntü! Ölümüne yolculuk

BURSA’da patenci genç kamyonun arkasına tutunarak şehir turu yaptı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı ile Merinos Kavşağı arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre kendi kendine giden patenci kamyonu gördü. Kamyonun arkasına yaklaşan genç tek el ile tutunarak dakikalarca şehir turu attı. Ölümüne yolculuk yapan patenci genç daha sonra gözden kayboldu. Yetkililer, hem sürücüleri hem de gençleri uyararak benzer hareketlerin kazaya davetiye çıkardığını ifade ettiler.

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