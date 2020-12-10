Sevcan Yaşar'ın Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği yeni görüntüler

Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.