Sevcan Yaşar'ın Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği yeni görüntüler
Sermiyan Midyat, kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Midyat son olarak eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.