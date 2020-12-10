BIST 1.358
DOLAR 7,87
EURO 9,52
ALTIN 464,03
YEREL

Kocaeli'de koşarak karşıya geçmek istedi! Sonu kötü bitti

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli bir kadın, trafik aktığı yoldan koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki 41 ABD 767 plakalı otomobil, koşarak karşıya geçmek isteyen kadına çarptı.

Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansa alınan M.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan M.A. isimli kadının yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akan trafiğe rağmen kadının araçların yavaşlamasını fırsat bilerek karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise, seyir halinde olan otomobilin, bir anda yola atlayan kadını fark ettiği anda frene bastığı, duramayıp kadına çarptığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Başkan Mehmet Sarı açıkladı! Amasya'da 2021'de şebeke suyu yüzde 50 ucuzlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'kararlıyız' dedi hedefi açıkladı
Bursa'da herkes telefona sarıldı! Gökyüzüne bakanlar şaşkına döndü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Türkiye itirafları!
Ankara'da SGK'ya 1,8 milyon liralık zarar! 'Sahte rapor' çetesi çökertildi
Perakande devi BİM kararını verdi! Satış için imza atıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kurtlar Vadisi ve Abdülhamit oyuncu Hakan Boyav'dan olay açıklamalar! Sağcıyım diye ödül vermiyorlar
Alkollü araç kullanırken yakalandı cezayı yiyince oynadı! 'Herkes yanlışını bilecek'
Özel kreşler ne zaman açılır özel anaokulları nereye bağlı?
Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanı
TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
YKS sınavı 2021 ne zaman yapılacak ÖSYM tarih ertelenir mi?
Abdulhamit Gül: Hakimler değil FETÖ'cü teröristler cezaevinde
 Dünya genelinde durum fena! Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 69 milyon 240 bini geçti