İstanbul Avcılar'da bıçaklı saldırgan dehşeti

İSTANBUL Avcılar Tahtakale Mahallesi’ndeki Ispartakule mevkiinde meydana gelen olayda; erkek giyim mağazasının önünde bir tanıdığı ile duran Erdem Ertek’in yanına gelen yabancı uyruklu kişi, kardeşinin bir gün önce mağazanın önünde cep telefonunu düşürdüğünü, bu telefonun da iş yerindeki bir kişi tarafından alındığını iddia etti. Cep telefonunun verilmesini isteyen eli bıçaklı kişi, Erdem Ertek’i koluyla boğazından tutarken tehdit etmeye başladı.

Dehşet anlarını gören mağaza sahibinin arkadaşı Salih Koçak, saldırgana tekme atarak elindeki bıçağı düşürdü. Yabancı uyruklu kişi, bunun üzerine panik içerisinde kaçmaya başladı. Ertek ve Koçak’ın peşine düştüğünü gören şüpheli, çarşı içindeki merdivenleri çıkarak iş yerinin yan tarafına geçti ve yolda yürüyen bir kadının hemen yanına atlayarak kaçtı. Kadın, neye uğradığını şaşırırken; saldırgan, kaçarak uzaklaştı.

Büyük şok yaşayan Erdem Ertek, bu kişiyi daha önce hiç görmediğini, mağazaya gelince gayet sakin dille kendisine yardım etmek için elinden geleni yapacağını söylediği sırada saldırıya maruz kaldığını söyledi. Ertek, Başakşehir Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, saldırganın bulunmasını isterken; savcının isteği üzerine doktor kontrolünden geçirildi.