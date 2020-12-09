Bakü sokaklarında Ermenistan'ı bitiren Türk SİHA'ları sergilendi

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi.

Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar da tören öncesi sergilendi. Bilindiği üzere SİHA'lar savaşın seyrini değiştirmiş ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferine giden yolun kapısını açmıştı.