Nez'in yeni imajı hayranlarını korkuttu.
Nez, 'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik şarkıcısıydı. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırdı. Fakat ardından elini eteğini çekti. Son 1,5 yıldır ise tenis antrenörü sevgilisi Gökhan Köksal ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.Hal böyleyken Nez, Instagram hamlesiyle bir anda tüm gözleri üzerine çevirdi.
Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak kafaları karıştırdı. Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü.
Peki, Nez saçlarını neden sıfıra vurdurdu?