BIST 1.354
DOLAR 7,80
EURO 9,46
ALTIN 466,93
İNTERNETHABER TV

Nez'in yeni imajı hayranlarını korkuttu.

Nez,  'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik şarkıcısıydı. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırdı. Fakat ardından elini eteğini çekti. Son 1,5 yıldır ise tenis antrenörü sevgilisi Gökhan Köksal ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.Hal böyleyken Nez, Instagram hamlesiyle bir anda tüm gözleri üzerine çevirdi. 

Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak kafaları karıştırdı. Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü.

Peki, Nez saçlarını neden sıfıra vurdurdu?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Siirtli din alimi Sadullah Toprak koronavirüs nedeniyle vefat etti
Tarihin en büyük kaybı! Japonya'ya giden kargo gemisindeki 2 bin konteyner devrildi
Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Pandemi ihlal cezaları yapılandırabilir mi? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı
Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümünde yeni gelişme! 45 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
Ankara'da polis ekipleri baskın yaptı el konuldu! Tecavüz ve işkence...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Evde dil çorbası nasıl yapılır?
Manavgatta alkollü hırsızın çaldığı bisikletle sınavı izleyenleri gülümsetti!
Yavlak Arslan kimdir tarihteki yeri Yavlak Arslan nasıl öldü?
Bunu yapan insan olamaz! Sivas'ta doğada nadir görülüyordu
İlber Ortaylı'dan futbolcuları çok kızdıracak sözler
Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı! 2 polis yaralandı
Nilgün Altınyay Kimdir?
Aygül Hatun Kuruluş Osman kimdir tarihte Aygül Hatun nasıl öldü?