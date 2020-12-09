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Evde dil çorbası nasıl yapılır?

Bu gün sakatat sevenler için çok güzel bir çorba tarifimiz var dil çorbası! İşte dil çorbası tarifi...

İşkembe, kelle paça gibi sakatat çorbalarını sevenlerin bayılacağı bir çorbamız var: Dil çorbası. Dil genelde ya kelle paçanın içine doğranır ya da kaşarla birlikte tost malzemesi olarak tüketilir ama tek başına da oldukça lezzetlidir. Dana dili yerine kuzu dili de kullanabilirsiniz deyip tarifimize geçiyoruz. Afiyet olsun…

Malzemeler;

Dana dili, 1 adet soğan, 3-4 diş sarımsak, çeyrek limon, terbiyesi için 1 tepeleme yemek kaşığı un, 2 çorba kaşığı yoğurt, 2 yumurta sarısı, tuz.

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