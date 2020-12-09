Dün Meclis'te AK Partili vekillerin "Aday olacak mısın onu söyle" ifadesine "Benim aday olup olmayacağımı nereden biliyorsunuz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yepyeni bir tartışma yarattı. Bu sözler "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda ittifaklar nasıl şekillenecek? Bu sözler parti içerisinde nasıl karşılandı? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendirir mi?

Muhalif medyanın sürekli saldırılarına maruz kalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun, bu kez da maaşı ile gündemde. Altun, 5 maaş aldığına ilişkin iddialar üzerine dostlarına gönderdiği mesajda iddiaların asılsız ve kasıtlı olduğunu ifade etti.