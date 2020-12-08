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Mehmetçik, Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak

Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için Bakü'ye giden Türk komandosu, zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk komandosu, Bakü sokaklarını, "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak Mehmetçik, Bakü sokaklarındaki provalarda yer aldı.

Bordo bereli Türk askerleri, şehrin sokaklarında, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi. 

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

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