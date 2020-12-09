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Bir Annenin Günahı 4. bölüm fragmanı

Bir Annenin Günahı dizisi 4. yeni bölümüyle 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak. Bir Annenin Günahı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Annenin Günahı 4. bölüm fragmanı yayınlandı.  Bir Annenin Günahı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Annenin Günahı 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani 'gerçek hayatın' farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf, hayırlısıyla bir gün evlenince Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir.

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