Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

CNN TÜRK'te yayınlanan Akıl Çemberi programında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumuyla ilgili bilgi vermek için yayına bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Hafların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum kendisinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Bakan Koca sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber, "CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda rahatsızlanan Mehmet Ceyhan, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedaviye altına alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi aynı zamanda Ceyhan'ın görev yaptığı hastane bu nedenle de ilgili tüm doktorlara haber verildi ve ilgili uzmanlar da hastaneye geldiler. Acil servisinden giriş yaptı Mehmet Ceyhan ve şu anda sağlık durumuna ilişkin ilk edindiğimiz bilgi sağlık durumunun iyi olduğu, ilk belirlemelere göre bir mide rahatsızlığı geçirdiği noktasında bir belirtiler var. Bu noktada da tüm tetkikler, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yakından ilgileniyor. Duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilgi aldı. Bu kapsamda yine Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'da hastanede Mehmet Ceyhan'ın yanında sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.