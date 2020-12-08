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FENERBAHÇE

Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması: Gerçekleşmesi zor bir rüya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mesut çok iyi bir Fenerbahçeli ancak ekonomik şartlarımız transferi gerçekleştirecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ocak ayında sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe için güzel bir rüya olduğunu ifade eden Koç, "Oyuncu elden çıkarmazsak, transfer yapamayız. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Ekonomik şartlarımız elverecek durumda değil. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor gibi görünüyor" dedi.

'Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz'
Erol Bulut'tan da memnun olduklarını dile getiren Koç, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz. Bir yumak halinde çalışıyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

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