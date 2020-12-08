BIST 1.339
DOLAR 7,83
EURO 9,49
ALTIN 468,70
MEDYA

İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu İşte İbo Show 5. bölüm tanıtımı

İbrahim Tatlıses'i 9 yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İbo Show'un 12 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki ünlü konuklar da belli oldu.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, 5. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da bu hafta eğlenceli anlar yaşanacak.

İbo Show'a bu hafta Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor.

Program konukları arasında yer alan Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ, İbrahim Tatlıses'in şarkılarına da eşlik edecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İran’daki bir köprüye İsrail bayrağı asıldı! Teşekkürler Mossad
İngiltere: Venezuela’daki genel seçim sonuçlarını tanımıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Ankara'dan mide bulandıran haber! Kick-boks antrenörü 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulundu
Muhittin Böcek 4 ay sonra görevine döndü! Töreni düzenlenmedi
Şanlıurfa'da ortalık karıştı taş, sopa, silah kullanıldı! Acı haber geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
Beykoz'da şaşkına çeviren görüntü! ATM'leri çekiçle parçaladı
TOKİ başvurusu yapma e devlet üzerinden TOKİ başvuru ekranı
Çorum'da her şey bir anda oldu! İlginç kazanın görüntüsü çıktı
Sosyal medya Nuri Sesigüzel ve Ümit Erdim'i nasıl öldürdü?
Güzelyalı imar planları askı sürecinde
Pitbullu kavgayı polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı
Atiye'nin eşi Erol Sebebci kimdir ne iş yapıyor?