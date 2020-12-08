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GALATASARAY

Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş'a tehditvari sözlerine tepkiler çığ gibi

Ahmet Çakar, beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'ı canlı yayında "Bir daha saçının başının oynadığını hissedersem seni üzerim" diyerek tehdit etti. Ahmet Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a skandal sözler söyledi.

''Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem...''
Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.

Tepkiler çığ gibi
Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir futbolsever konuyla ilgili, "Beyaz TV'de Ahmet Çakar tarafından Hande Sümertaş'a söylenen çirkin sözler ve tehdit" paylaşımıyla eksi hakeme tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar #BeyazTVboykot etiketiyle Ahmet Çakar'ı yerden yere vurdu.

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