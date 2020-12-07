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Bursa'da akılalmaz görüntüler 6 kişi motosiklete bindi 'numaramı vereyim atsana'

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan 'gençler', 6 kişi motosiklete bindi. Aralarından birinin çekildiklerini fark etmesi üzerine 'numaramı vereyim atsana' demesi pes dedirtti.

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Fidyekızık Uludağ yolunda çiğneyen gençler, bir motosikletin üzerine 6 kişi binerek sokak sokak gezdi.

Görenleri hayrete düşüren gençler, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı. Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken, kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti. Gençlerin kendilerini kaydeden kişilerden ise görüntüyü istemeleri "pes" dedirtti.

Sağ salim motosikletten inen gençler daha sonra gözden kayboldu.

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