7-13 Aralık Aslan burcu yorumu para konuları gündemde!

Aslan burcu 7-13 Aralık haftalık yorumları haftaya başlarken ay Başak burcunda olacak. Peki burcu etkileri neler olacacak? 7-13 Aralık haftası Aslan burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 7-13 Aralık Aslan haftalık burç yorumlarında Aslan haftalık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 7-13 Aralık Aslan burcu haftalık yorumları...

Sevgili yükselen Aslanlar bu haftaya başlarken ay Başak burcunda. Pazartesi ve salı günü tamamen odağınız parada, finansal konularda hesap kitap yapıyorsunuz beklediğiniz paralar var yada odağınız kariyerinizde. Pazartesi günü ay Merkür karesi olacak demekki haftaya başlarken duygularınızı ifade edemiyor olabilirsiniz biraz iç dünyanızda kalabilirsiniz. Salı sabahı ay Neptün karşıtlıkları çok dikkat çekecek salı sabahı berbatız, duygusalız, içe dönüyoruz, kendimizi mutsuz hissediyoruz. Salı öğleden sonra tadınız yerine geliyor.

Kariyerle ilgili de güzel haberler olabilir, finansla ilgili güzel haberler olabilir beklediğiniz bir para yada finansla ilgili çözülmesini istediğiniz bir konu çözülüyor olabilir. Çarşamba, perşembe ve ve cuma öğlene kadar ay Terazi burcunda olacak demekki çarşamba itibariyle zihniniz pek yoğun kararlar, planlar sürekli birilerine birşeyler danışıyorsunuz özellikle kardeşlerinize, yakın akrabalarınıza, sıkı arkadaşlarınıza çok şey danışıyor olabilirsiniz onlarla ortak gündemleriniz olabilir belkide onların hayatına müdahil olduğunuz bir konu olabilir.

Eğer öğrenciyseniz çalışacaksınız eğitim konuları ön plana çıkacaktır. Perşembe sabahı zorlu bir gökyüzü olacak yani yakın çevre ilişkileri ile baş edemediğiniz konular olabilir. Cuma öğleden sonra ay Akrep burcunda buda demek oluyorki yani diyosunuz ki bu hafta sonu biraz dinleneyim ben, ailemle vakit geçireyim yani ailevi konular ön plana çıkacak.